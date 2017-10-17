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NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 10:07 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга на дороге пять дней стоит сгоревшая машина (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на дороге пять дней стоит сгоревшая машина (ФОТО)

В центре Екатеринбурга еще в прошлую пятницу, 13 октября, сгорела машина – ЧП случилось поздно вечером неподалеку от перекрестка улиц Куйбышева и Шейнкмана. ВАЗ-2111, стоявший прямо на проезжей части, загорелся. К месту ЧП приезжали пожарные. Пламя удалось погасить, но автомобиль все равно сильно пострадал. Машина выгорела полностью.

Новый День: В центре Екатеринбурга на дороге пять дней стоит сгоревшая машина (ФОТО)

С того момента по настоящее время «одиннадцатая» стоит на том же месте, где ее оставил владелец.

Новый День: В центре Екатеринбурга на дороге пять дней стоит сгоревшая машина (ФОТО)

Если в выходные, когда трафик не очень большой, это не вызывало особенных неудобств, то в понедельник стало настоящим бедствием для автомобилистов – улица Куйбышева в направлении центра и без того, как правило, забита машинами, и лишнее препятствие не прибавило оптимизма водителям. Сегодня утром сгоревший автомобиль продолжает находиться на том же месте, создавая дополнительную нагрузку на эту улицу.

Новый День: В центре Екатеринбурга на дороге пять дней стоит сгоревшая машина (ФОТО)

«Есть собственник – он должен убрать. У нас подобная ситуация была недавно на Уралмаше, там собственник тоже не убирал, и она перегораживала дорогу», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе управления ГИБДД Екатеринбурга. Там пообещали направить экипаж к месту инцидента, чтобы впоследствии установить собственника авто, который не захотел эвакуировать поврежденную машину.

Новый День: В центре Екатеринбурга на дороге пять дней стоит сгоревшая машина (ФОТО)

Отметим, что санкции к нему применить можно только в том случае, если автомобиль припаркован не по правилам – т.е. под знаком «Стоянка запрещена» или «Остановка запрещена».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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