Старую подстанцию завода-банкрота в Верхней Синячихе заменят на новую до конца года

Алапаевские энергетики приступили к модернизации системы электроснабжения крупного рабочего поселка Верхняя Синячиха. Сейчас разрабатывается новая схема, из которой исключат слабое звено – подстанцию на территории местного металлургического завода-банкрота. Объект уже давно находится в аварийном состоянии, но пока не построена новая линия, вывести его из эксплуатации нельзя. На время прокладки сетей в обход старой ТП ответственность за нее возьмет «Облкоммунэнерго».

«Металлургическое предприятие уже не в состоянии содержать важный энергетический объект. Мы пошли навстречу местным властям и временно взяли старую – 60-х годов постройки – подстанцию в эксплуатацию. Ведь просто так взять и выключить этот объект из схемы нельзя. От него запитаны около 3 тысяч потребителей в старой части города. В том числе школы, детские сады, очистные сооружения, водозабор для котельной, и так далее. Пока строятся новый распределительный пункт и пятикилометровая воздушная линия, подстанция должна работать. Для этого ее придется отремонтировать, иначе риски слишком велики. Менять оборудование и ремонтировать дырявую кровлю будем поэтапно, без остановки объекта», – рассказал заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

Планируется, что на новую схему электроснабжения Верхняя Синячиха перейдет до конца 2018 года. До этого времени заводская подстанция будет работать бесперебойно, и только потом объект выведут из эксплуатации.

Екатеринбург, служба информации

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