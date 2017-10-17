В Каменске-Уральском женщина-полицейский выпала из автозака на ходу

В Каменске-Уральском чуть не погибла сотрудница полиции, которая выпала из едущего спецгрузовика. Женщина находится в реанимации.

ЧП случилось накануне около двух часов дня. Сотрудница полиции 1982 года рождения выпала из машины в момент, когда грузовик совершал резкий поворот. Не исключено, что у транспортного средства была повреждена дверь. Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, женщина выпала из автозака.

«16 октября в 14:05 в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Павлова и проспекта Победы сотрудница территориального ОВД 1982 года рождения выпала на ходу из автомашины ГАЗ, которая двигалась по служебным нуждам. Женщина получила различной степени тяжести травмы и с места происшествия была доставлена в реанимационное отделение одной из больниц города. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, у транспортного средства имелись неполадки с дверью. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась и младший сержант полиции упала на проезжую часть. Больше никто из участников дорожного движения не пострадал», – прокомментировал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Он также добавил, что по указанию руководства ГУ МВД России по Свердловской области назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены точные причины случившегося и состояние машины. «По ее итогам будет принято соответствующее решение и дана принципиальная оценка произошедшему ЧП с личным составом», – добавил Горелых.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 17.10.17

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