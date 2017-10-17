Дмитрий Ионин занял место Александра Буркова в свердловском отделении СР

Депутат заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин взял на себя руководство региональным отделением «Справедливой России» – пока временно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании Совета политических партий в Уральском полпредстве Дмитрий Ионин присутствовал в качестве и.о. председателя совета регионального отделения партии. Напомним, ранее этот пост занимал депутат Госдумы Александр Бурков, на прошлой неделе назначенный врио губернатора Омской области.

После заседания Дмитрий Ионин подтвердил, что в минувшие выходные посетил Омск, но отрицает, что Бурков пригласил его в свою команду. «Я остаюсь здесь», – заявил он. По мнению экспертов, Дмитрий Ионин – наиболее вероятная кандидатура на пост нового лидера свердловских эсеров.

Кроме того, Ионин сообщил, что президиум центрального совета СР, который решит судьбу депутатского мандата Буркова, соберется либо 19-го, либо 28 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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