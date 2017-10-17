Куйвашев переназначил всех вице-губернаторов, на очереди – министры

Формирование правительства Свердловской области пока проходит без кадровых потрясений. Сегодня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о переназначении своих заместителей – должности сохранили все: Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. К своим обязанностям без приставки и.о. члены правительства приступят 17 октября, сообщили в ДИП.

Напомним, в правительстве Александр Высокинский курирует блок, отвечающий за экономику и территориальное развитие, координацию работы по реализации стратегий развития муниципалитетов, Павел Креков отвечает за социальный блок и формирование приоритетов развития в этой сфере. В зоне ответственности Сергея Швиндта – инфраструктурные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, строительство, дороги, подготовка региона к ЧМ-2018. Сергей Зырянов курирует сферу управления государственным имуществом и возглавляет проектный офис в рамках реализации приоритетных национальных проектов. Азат Салихов координирует взаимодействие с силовыми структурами, отвечает за блок вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, работой архивов, загсов.

В сентябре Куйвашев переназначил двух первых вице-губернаторов Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, а также оставил министром финансов Галину Кулаченко и министром социальной политики Андрея Злоказова. Все четыре кандидатуры были одобрены депутатами заксобрания, обсуждение вопроса заняло меньше минуты.

Как сообщил источник РИА «Новый День» в резиденции, завтра Евгений Куйвашев отправляется в 10-дневную командировку. После возвращения в Екатеринбург глава региона примет решение по окончательному составу кабинета министров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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