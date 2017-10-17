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Вторник, 17 октября 2017, 15:24 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Свердловском арбитражном суде появились штатные мультипликаторы – премьера (ВИДЕО)

В Свердловском арбитражном суде появились штатные мультипликаторы – премьера (ВИДЕО)

В Свердловском арбитражном суде презентовали мультфильм об особенностях медиации для дилетантов.

Креатив от арбитражного суда

Как предает корреспондент РИА «Новый День», таким образом представители аппарата суда решили прорекламировать комнату медиации, действующую при суде. Героями мультфильма стал мясозаводчик (почему-то внешне напоминающий Дональда Трампа), специализирующийся на выращивании коров. Одна из его буренок становится символом для вдохновения некоего художника, который на основе картины начинает печатать и продавать открытки. Агробизнесмен намеревается требовать компенсации за нарушение авторских прав, но тут в дело вступают медиаторы.

Мультфильм от работников арбитража смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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