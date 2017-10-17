«Каравелла» и Музей наивного искусства получат отреставрированные исторические особняки к концу года (ФОТО)

До 1 декабря в Екатеринбурге будут сданы два отреставрированных архитектурных памятника. В здании в стиле модерн на улице Февральской Революции, 11, разместится детский отряд «Каравелла», а в историческом особняке на улице Розы Люксембург откроется Музей наивного искусства. Сегодня депутаты комиссии по муниципальной собственности ЕГД впервые за несколько лет провели выездное заседание, чтобы проверить, как проходит восстановление объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», год назад мэрия Екатеринбурга приняла решение передать исторический особняк в центре города легендарному отряду «Каравелла», отметившему 55-летие. Дом Петровых конца XIX века является уникальным образцом модерна (петербургской школы) в уральской столице. Изначально дом был жилым, затем с 80-х годов в нем размещался филиал Дворца пионеров. Два года назад здание было закрыто на реконструкцию. В доме была частично заменена кровля, обрешетки и водостоки, усилены несущие конструкции и перекрытия, полы были забетонированы, появились новые окна. Сейчас в здании завершаются работы по внутренней отделке. Всего на восстановление памятника было потрачено 36 миллионов рублей, выделенных по муниципальной программе «Сохранение объектов культурного наследия».

В новом доме «Каравеллы» будет штурманский класс, морской музей, пресс-центр и экспозиция, посвященная детскому писателю Владиславу Крапивину. Подрядчик также расширил одно окно на первом этаже (в таком виде оно было в XIX веке), соорудив вход со двора, через который будут заносить яхты в специальную комнату для ремонта. В одном из самых больших залов отведена стена, куда «Каравелла» планирует перенести знаменитую картину с морским пейзажем художника Евгения Пинаева.

«При проведении всех реставрационных работ мы старались показать историческую правду, восстановить объект в первоначальном виде», – отметил директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин. Единственным отступлением стала пожарная лестница вдоль стены дома, как того требуют правила безопасности для детского учреждения. «Каравелла» сможет переехать в новое здание до конца этого года, объект планируется к сдаче 1 декабря.

Второй особняк, который сегодня осмотрели депутаты, расположен на улице Розы Люксембург, 18. Здание после реставрации будет передано музею ИЗО для размещения экспозиции в жанре наивного искусства. Дом был построен в 1884 году и изначально принадлежал одной из состоятельных семей Екатеринбурга. В советское время здесь находилась студия записи, где, по словам мэра Евгения Ройзмана, свой первый альбом записывала рок-группа «Наутилус Помпилиус». В 90-е и 2000-е годы старый особняк сдавался под офисные помещения, а затем некоторое время пустовал, находившись в аварийном состоянии.

Ремонт здания начался год назад. В ходе реставрации подрядчик частично заменил перекрытия и окна, полностью переделал отделку внутренних помещений для размещения музея. В залах уже смонтировано специальное освещение, покрашены стены, поставлены новые двери. В одной из комнат стена кирпичной кладки оставлена в неизменном виде, и как пошутили депутаты, ее тоже надо сделать музейным экспонатом. Сегодня идет ремонт фасада здания. Одна из «фишек» памятника – резные деревянные украшения по периметру дома, именно их сейчас восстанавливают рабочие.

По словам Леонида Генина, во время реставрации подрядчик столкнулся с несколькими трудностями. «До проектирования при обследовании здания были выявлены не все дефекты здания. Во время ремонта нашли дымоход, которой в свое время прогорел, и был закрыт сгоревшими балками. На втором этаже угловая часть дома была скидана из разных материалов, которые от времени прогнили. Пришлось многое переделывать. Сохранился только один козырек крыльца (козырек выполнен в виде чугунной решетки, – прим. «Новый День»), на втором входе пришлось устанавливать новодел».

В целом, затраты на восстановление особняка составили 28 миллионов рублей, деньги также выделены из бюджета по муниципальной программе.

По графику дом будущего музея готовится к сдаче 1 декабря, но подрядчик заверил, что все работы будут завершены к историческому дню рождения Екатеринбурга, то есть к 18 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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