Уральские чиновники незаконно использовали 11 млн бюджетных средств

Исполняющий обязанности главы администрации Горноуральского городского округа и начальник управления образования муниципалитета получили представления прокуратуры Свердловской области за неправомерное использование 11 млн рублей при исполнении муниципальных контрактов.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители шести образовательных учреждений городского округа, а также начальник управления капстроительства. Прокурорские работники выяснили, что управление капитального строительства Горноуральского городского округа за счет субсидий бюджета региона заплатило подрядчику деньги за подготовку документации на ввод в эксплуатацию детского сада в селе Николо-Павловское. Хотя изначально эта подготовка не подразумевалась муниципальным контрактом.

Также при исполнении этого контракта чиновники произвели оплату фактически не выполненных работ. Точно также чиновники Горноуральского городского округа поступили при реализации контракта по строительству детского сада в селе Петрокамское.

При этом, как отмечают в прокуратуре, чиновники могли, но не воспользовались своим правом взыскать с подрядчиков штрафные санкции, пока этим вопросом не заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки также было установлено, что чиновники ненадлежащим образом оформляли контракты на поставку продуктов питания в школы городского округа.

После вмешательства прокуратуры в бюджет возвращены неправомерно израсходованные при исполнении муниципальных контрактов средства на сумму свыше 11 млн рублей

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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