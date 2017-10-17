За четыре дня уральские ученые нашли в Чилийской пустыне 15 кг метеоритов

За первые четыре дня участники Чилийской экспедиции Уральского федерального университета нашли более 15 кг метеоритов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрФУ, первая находка была обнаружена в первый день поездки – в пятницу, 13 октября. Ученые нашли осколок весом 13,5 кг. «Мы собрали уже более 15 килограммов метеоритного вещества, это пять образцов. Поиски ведем на севере Чили в пустыне Атакама», – рассказал доцент УрФУ Николай Кругликов.

Экспедиция пробудет в Южной Америке еще почти две недели – в Екатеринбург они планируют вернуться 28 октября.

Напомним, команда Уральского федерального университета неоднократно выезжала на «охоту» за метеоритами. В 2015 – 2016 году команда снарядила Первую российскую антарктическую метеоритную экспедицию, тогда с Южного полюса они привезли более 300 образцов метеоритов и кубы голубого льда. В 2017 году они привезли из Ирана порядка 12 кг образцов, самый крупный весит 10 кг.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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