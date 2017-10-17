«Дорожный ад» в Екатеринбурге закончится 25 октября

Администрация Екатеринбурга сегодня отчиталась перед депутатами городской думы о результатах масштабной реконструкции улично-дорожной сети в преддверии футбольного чемпионата мира. Горожанам осталась потерпеть чуть-чуть – окончание дорожного ремонта намечено на 25 октября, затем наступит зимний перерыв в работах. Весной городские власти планируют облагородить новые бульвары и улицы зелеными насаждениями и исправить последние недоделки, передает корреспондент РИА «Новый День».

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Екатеринбурге было отремонтировано 49 объектов УДС – из них 42 входят в список маршрутов клиентских групп ФИФА, 7 – автомобильные дороги местного значения. Общая площадь вновь положенного дорожного полотна составила 880 тысяч квадратных километров. На масштабный ремонт было выделено 1,344 миллиарда рублей из областного бюджета, 126 миллионов из федеральной казны, и 98 миллионов из городского бюджета на условиях софинансирования. Кроме того, город получил еще 77 миллионов рублей на ликвидацию очагов аварийности на дорогах.

По словам руководителя комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, на сегодняшний день закончены практически все работы на объектах. К 1 октября завершились работы по асфальтированию дорог, аналогичные работы на тротуарах были сделаны к 15 октября. Замена тротуарной плитки на ремонтируемых участках завершится 25 октября. На ноябрь остается только строительство фан-зоны в парке Маяковского, рассчитанной на 15 тысяч человек.

Начальник строительного комитета Николай Сметанин вкратце рассказал депутатам об основных этапах реконструкции улично-дорожной сети возле Центрального стадиона – соединение улицы Татищева и проспекта Ленина, ремонт развязок на улицах Московская, Репина, Токарей, Пирогова строительство ливневок и очистных сооружений на улице Крылова. Все перечисленные улицы уже открыты для движения транспорта, за исключением Пирогова – на этом участке находится контрольно-пропускной пункт строителей спортивной арены, и дорога откроется после сдачи стадиона.

Также Сметанин подчеркнул, что в ходе благоустройства территории появилась так называемая «бульварная лента» – пешеходная зона, соединяющая парк 22-го Партсъезда и парк Коммунаров с прогулочными площадками и зонами активности. Например, недалеко от Дворца молодежи появится скейт-парк и спортивная зона. Главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель отметил, что от части предложений в концепции «бульварной ленты» пришлось отказаться «в силу обстоятельств». На сегодняшний день работы в пешеходной зоне выполнены на 80%.

Депутаты комиссии по горхозяйству назвали отчет «оптимистичным» и пожелали заслушать его еще раз на основном заседании городской думы. «Большое рождается в муках. Мы видим, как сильно изменился город по сравнению с весной этого года. Сделано очень много», – удовлетворительно заключил председатель комиссии Владимир Крицкий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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