Возвращение градостроительных полномочий Екатеринбургу грозит коллапсом в строительной отрасли

Обратная передача градостроительных полномочий Екатеринбургу может на полгода испортить жизнь городским застройщикам. Все дело в юридической коллизии, которая возникнет с 1 января 2018 года – с этого момента областной минстрой уже не будет отвечать за правила землепользования и застройки в мегаполисе, а мэрия не успеет подготовить новую редакцию этих правил. Один из главных лоббистов строительной отрасли в городской думе Владимир Крицкий предложил чиновникам создать временный регламент, чтобы не допустить коллапса в исполнении полномочий. Сотрудники администрации в ответ кивают на юристов и говорят, что не могут принимать никаких документов до вступления в силу областного закона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бурная дискуссия развернулась на обсуждении «технического» вопроса об отмене некоторых решений думы, касающихся правил застройки. «Старые» правила, принятые муниципалитетом, нужно упразднить, чтобы муниципальные акты не вступали в противоречие с областным законодательством. Принятые минстроем «новые» правила, которые сейчас действуют в Екатеринбурге, с 1 января потеряют свою актуальность, так как градостроительные полномочия перейдут обратно к мэрии. При этом городской администрации понадобится несколько месяцев, чтобы принять «свой» документ – сначала воссоздать комиссию для подготовки правил, затем провести публичные слушания, и, наконец, утвердить муниципальный акт в думе. Варьировать или сдвигать последовательность этих действий чиновникам не позволяет градостроительный кодекс. Замначальника департамента по градостроительству Сергей Косенко заверил, что сейчас мэрия ведет параллельную работу с минстроем для согласования всех нормативных актов, чтобы с начала года не возникла ситуация двоевластия в строительной сфере. «Юристы нас успокаивают, что ничего страшного во временном разрыве нет. Мы начнем готовить свои документы в декабре, но на их утверждение в любом случае понадобится время», – добавил докладчик.

Последняя ремарка возмутила председателя комиссии Владимира Крицкого: «У меня вопрос: а мы не получим в январе коллапса, когда застройщикам-заявителям будет не к кому обратиться за разрешением на строительство? Как вы объясните людям, что все это из-за юридической коллизии? У меня рука не поднимется голосовать за проект, из-за которого застройщики на полгода окажутся в бесправном положении».

Крицкий предложил до нового года подготовить временный регламент правил застройки, чтобы ввести его в действие с 15 января, но чиновники осторожно возразили, указав на невозможность принимать акты до перехода полномочий на городской уровень. Некоторые депутаты поддержали эту точку зрения. «Этот коллапс неизбежен. Точно также было при передаче градостроительных полномочий в минстрой. Сейчас идет обратный процесс, который как минимум займет четыре месяца», – высказался Сергей Шадрин. Кто-то из представителей мэрии вполголоса заметил, что идея с передачей полномочий «туда-сюда» принадлежала не городу, и теперь приходится работать с тем, что есть. «То есть вот так упростили процедуру», – не удержался от язвительного замечания Владимир Крицкий.

В итоге депутаты комиссии приняли решение вынести этот вопрос на обсуждение на пленарное заседание думы, а представители мэрии в свою очередь пообещали еще раз проконсультироваться с юристами на предмет разработки временных документов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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