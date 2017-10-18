Будущие свердловские министры должны иметь опыт руководства фирмой из пяти человек (СКРИН)

Опубликованы требования к участникам конкурса на замещение должностей министров экономики и инвестиций Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перечень обязательных условий невелик. Претендент должен быть не моложе 30 лет, владеть государственным языком РФ, иметь высшее образование и опыт руководства организацией численностью не меньше 5 человек или подразделением не меньше 10 человек в течение 5 лет. Нельзя не отметить, что этим требованиям соответствуют практически все малые и средние предприниматели региона.

Список «рекомендуемых» критериев – гораздо шире. Министру экономики рекомендуется иметь опыт работы в органах государственной власти, опыт стратегического планирования, проектной деятельности, выступления на научно-практических конференциях, иметь публикации по профессиональной тематике, а также отсутствие не снятой или не погашенной судимости. Министру инвестиций и развития рекомендуется помимо всего этого иметь опыт работы в сфере инвестиций, туризма, развития малого и среднего предпринимательства.

Напомним, документы от соискателей принимаются до 8 ноября, а 10 и 15 ноября кандидатов ждут тестирование и презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Областная газета от 18 октября 2017 года

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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