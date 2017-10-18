Следователи проверяют маршрутку, в которой пострадали пенсионерка и девочка

Свердловские следователи проводят проверку по факту инцидента с маршруткой, который произошел накануне утром. Микроавтобус «Пежо» ехал по улице Первомайской со стороны Мира в сторону Комсомольской и неожиданно резко затормозил. Пассажиры маршрутки упали, двое из них получили травмы – женщину 65 лет госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «перелом лучевой кости левой руки, ушиб правого бедра», а пятилетнюю девочку увезли в больницу с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей головы».

Известно, что за рулем микроавтобуса был водитель, у которого долгий стаж вождения. «В рамках проверочных мероприятий следователем СКР будет даваться правовая оценка на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусматривающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены необходимые исследования», – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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