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Среда, 18 октября 2017, 12:27 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Свердловской области установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год

В Свердловской области установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год

Правительство Свердловской области установило прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом по этому вопросу выступила и.о. министра экономики Татьяна Гладкова. Она сообщила, что прожиточный минимум для пенсионеров на будущий год установлен в размере 8 726 рублей.

Напомним, два года назад этот показатель был установлен на уровне 8558 рублей в месяц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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