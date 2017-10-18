Кукольные театры Свердловской области получат почти 10 миллионов рублей на развитие

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег на развитие детских и кукольных театров. «Такая государственная поддержка регионам предоставляется в первый раз», – отмечается в пояснительной записке.

Сегодня на сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Всего распределяется 220 млн рублей. Свердловская область оказалась в числе субъектов, которые получат максимальные суммы. Для театров региона предусмотрено 9 млн 819 тысяч рублей. Самое серьезное финансирование достанется коллективам Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области – по 15,4 млн рублей. Татарстану выделено 8,8 млн рублей, по 7,5 млн рублей получат Саратовская область и Башкирия, около 7 миллионов – Челябинская и Кемеровская области, финансирование остальных регионов будет более скромным.

В Свердловской области, отметим, есть несколько кукольных театров – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Новоуральске.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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