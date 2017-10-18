На дочернюю структуру УВЗ, ответственную за PR, подал в суд крупнейший медиахолдинг страны

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от ФГУП «МИА «Россия сегодня» в отношении ООО «УВЗ-медиа сервис» – дочки УВЗ, ответственной за PR-сопровождение корпорации.

Согласно данным, появившимся в картотеке дел суда, крупнейший российский медиахолдинг намерен взыскать с компании сумму порядка 1,9 млн рублей. Дата первого заседания пока не назначена.

Отметим, «Россия сегодня» стала не единственным истцом из СМИ, которые пытаются отсудить невыплаченные в рамках информационных контрактов средства.

Два иска общей суммой 1 миллион рублей подало ООО «ФедералПресс», еще 375 тысяч рублей пытается отсудить нижнетагильское агентство «Между строк».

Отметим, что ранее ООО «УВЗ-медиа сервис» закрыло бутик брендовой одежды от Уралвагонзавода – сейчас с компанией судится аэропорт Кольцово, не получивший арендную плату.

Кроме того, лихорадит и сам Уралвагонзавод. Ранее в редакцию агентства «Новый День» обращался сотрудник цеха № 130 – подразделения испытателей военной продукции. Тагильчанин на условиях анонимности рассказал об условиях труда и его оплаты для заводской элиты: «Я на заводе больше пяти лет. Провожу здесь большую часть времени, каждый день по 12 часов нахожусь. То есть 12 часов смена, ночная или дневная, потом еще 12 часов отдых, и снова смена. Один выходной в воскресенье, и то не всегда. Понимаете, нормальная смена длится 8 часов. Если 12, то отсыпной по закону полагается и только потом смена. Но у нас не так.

Получаю примерно 40 тысяч. Не спорю, зарплата хорошая. Только никто не понимает, почему у всех испытателей она одинаковая. Мы сдельщики. Я, допустим, переработаю на три смены больше, за человека, который не вышел. Потом смотрю – нам одинаково дали. В бухгалтерии смотрю – ему премию увеличили. Премия составляет 70 процентов от всей зарплаты. Будешь спорить, захочешь по 8 часов трудиться – не будет премии.

Ребята возмущаются. Приезжаем на полигон в другой регион – там ходит испытатель от другой организации – руки в брюки, к машине почти не подходит и получает по 100 тысяч. Мы водим, стреляем днями и ночами, и зарплата в два раза меньше.

Мы работаем в добровольно-принудительном режиме. То есть никому не нравится по 12 часов пахать, но бригада не выступает – и ты не выступаешь».

Недовольство условиями труда побудило собеседника РИА «Новый День» обратиться в независимый профсоюз. По словам испытателя, его коллеги тоже готовы вступить в организацию, но боятся репрессий, поэтому ждут, чем кончится дело у «первопроходца». Не так давно эта организация восстановила на работе инженера оборонного сектора Уралвагонзавода.

Один из руководителей профсоюза НПС «Солидарность» Павел Иванов утверждает, что в суде легко можно прояснить и расценки на работу в секретном цехе и добиться адекватных условий труда: «Когда такие вещи происходят, речь зачастую идет о расхищении заработной платы. Эти часы ведь закрываются, они в расшифровке стоят. То есть деньги в полном объеме в цех приходят за переработку, а получает рабочий все равно 40 тысяч. Они рабочим говорят: вы чего тут вообще рот разеваете, у нас тут секретность, никаких вам документов. А у нас есть прецеденты другого рода. По инженеру-оборонщику суд истребовал все документы, и они были предоставлены. Мы сейчас в 130-й цех отправили запрос о предоставлении карты аттестации, должностной инструкции, положения о заработной плате и премировании. И мы эти документы получим».

Екатеринбург, служба информации

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