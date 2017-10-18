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Среда, 18 октября 2017, 12:27 мск

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Екатеринбург

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В Екатеринбурге эвакуировали «Саммит» и Центр международной торговли

В Екатеринбурге эвакуировали «Саммит» и Центр международной торговли

Жители Екатеринбурга сообщают о том, что сегодня днем были эвакуированы два офисных здания – Центр международной торговли на улице Куйбышева и «Саммит» на улице 8 Марта. Между тем, как рассказали «Новому Дню» арендаторы офисов в «Саммите», речь идет о плановой проверке систем оповещения. «Нам вчера еще позвонили и сказали, что в районе полудня будет объявлена пожарная тревога, это учебная проверка», – сказали агентству арендаторы офисов. Напомним, накануне были эвакуированы главный корпус и два студенческих общежития УрФУ на улице Большакова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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