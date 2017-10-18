Инвестором Уральской скоростной магистрали стала группа ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод стал инвестором строительства «Уральской скоростной магистрали». Взнос металлургов в уставной капитал партнерства составил 50 млн рублей.

«Группа ЧТПЗ традиционно принимает активное участие в проектах, направленных на улучшение социально-экономического климата в регионах своего присутствия. Уверен, что реализация такого масштабного инфраструктурного проекта, как «Уральская скоростная магистраль», будет способствовать дальнейшему укреплению инвестиционного потенциала Челябинской и Свердловской областей», – прокомментировал инициативу акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Уральская скоростная магистраль позволит развивать железнодорожному транспорту скорость до 300 км/ч, добраться из Екатеринбурга в Челябинск можно будет за 1 час 10 минут – вместо 3-5 часов, как это происходит сейчас. На маршруте скоростных поездов будет 4 станции: Екатеринбург, аэропорт Кольцово, аэропорт Баландино и Челябинск. ВСМ Челябинск – Екатеринбург начнут строить в 2021 году. Высокоскоростная магистраль между двумя уральскими мегаполисами станет частью высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия», призванного соединить ЕС, Россию и Китай.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 18.10.17

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