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NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 12:27 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Оператора сотовой связи «Мотив» оштрафовали за чрезмерное бахвальство

Оператора сотовой связи «Мотив» оштрафовали за чрезмерное бахвальство

УФАС оштрафовало ООО «Екатеринбург-2000» (владеет брендом «Мотив») за объявление одной из услуг оператора сотовой связи «пожалуй, лучшим интернет 4G».

Как сообщили в УФАС по Свердловской области, ранее антимонопольный орган признал факт нарушения рекламного законодательства, в распространении ООО «Екатеринбург-2000» рекламы: «Мотив 4G ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ 4G В НАШЕМ ГОРОДЕ! 8- 800-2400000 (звонок бесплатный) MOTIV4G.RU», с нарушением п.1 ч.2 и п.1 ч. 3 ст.5 ФЗ «О рекламе», поскольку реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами. Рассматриваемая реклама содержит сравнительные характеристики: «пожалуй, лучший интернет». При этом использованное в рекламе словосочетание не сопровождается критериями, по которым осуществляется сравнение.

Наличие в рекламе слова «пожалуй» не снижает заявляемой степени превосходства рекламируемой услуги над аналогичными услугами других компаний, поскольку основания или источники такого предположения не указаны.

Свердловское УФАС России признало ООО «Екатеринбург-2000» виновным в совершении административного правонарушения, и назначило ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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