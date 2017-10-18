В Екатеринбурге начинаются занятия в школе, где будут учить пользоваться соцсетями и мессенджерами

В рамках курса научат грамотно работать «платными» и «бесплатными» инструментами соцсетей, правильно запускать таргетинг и ретаргетинг, создавать креативный и «продающий» контент для соцсетей.

«Отличие от других курсов по такой же тематике – подробный разбор возможностей продвижения в каждой конкретной соцсети и мессенджере, а также большое количество практики. Курс можно пройти как очно, так и дистанционно из любой точки мира.

Многие считают, что продвижение в соцсетях – простейшее дело, и пробуют делать это сами или делегируют студентам. Однако в сфере SMM свои тонкости, эффективные и неработающие инструменты, возможности, о которых знают только очень опытные интернет-маркетологи. Кроме того, digital-среда меняется каждый месяц, и подходы в SMM быстро устаревают, нужно быть в курсе новинок», – говорят в Web2win.

По словам организаторов, курс будет состоять из 10 блоков, в каждом из которых запланировано по два двухчасовых занятия. При этом купить можно будет как весь курс, так и доступ к отдельным блокам. Вести их будут опытные интернет-маркетологи и успешные предприниматели. Обучение будет проходить по будням в вечернее время.

«Курс основан по принципу: 30% теории и 70% практики. На занятиях дается теоретическая часть, которая тут же подкрепляется практической отработкой. Также делается упор на выполнение домашних заданий, разбор ошибок и бизнес-кейсов», – отметили организаторы.

Подробную программу курса можно узнать на сайте бизнес-школы, там же пройти регистрацию.

Очные занятия будут проходить в БЦ «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка, 101, с 23 октября по 27 декабря по будням с 18:30 до 21:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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