Для бывшего замглавы ИК-2, обвиняемого в пытках заключенных, прокуратура запросила 8 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего замначальника исправительной колонии № 2 Михаила Белоусова, которого сейчас судят по обвинению в пытках заключенных, 8 лет колонии общего режима. Об этом РИА «Новый День» сегодня сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

По ее словам, для пяти подельников Белоусова из числа так называемого актива колонии, которые тоже находятся на скамье подсудимых, следствие запросило от 5 до 5,5 лет колонии общего и строгого режима. Из материалов уголовного дела следует, что с 2012 по 2013 годы бывший замначальника ИК-2 организовал в колонии жестко структурированную иерархическую систему в сообществе заключенных. Благодаря этому он обеспечивал контроль за обитателями колонии.

«Дневальные отрядов, режимных и иных объектов колонии полностью подчинялись заместителю начальника колонии, координировали с ним свою деятельность, получали от него обязательные для исполнения указания и поручения, в том числе о совершении противоправных действий в отношении осужденных. Они ежедневно докладывали ему о результатах их исполнения, за что, по указанию и с ведома Белоусова, им предоставлялись дополнительные права и игнорировались нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», – отмечают в прокуратуре.

Неугодных руководству ИК-2 заключенных пытали, нередко очень изощренно. Так, 16 ноября 2012 года в колонию прибыл осужденный. Пока он находился в «комнате досмотра» карантинного отделения, представители «актива» потребовали от него надеть на руку красную повязку и произнести определенную фразу (она должна была означать, что осужденный – представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, – прим. ред.). Зэк отказался выполнять это требование, и «активисты» избили его. Пытки продолжались два дня. В частности, «актив» заставлял раздевшегося зэка окунуть голову в унитаз. Один из подсудимых помочился на истязаемого. Все это фиксировалось на камеру. Далее злоумышленники пристегнули осужденного наручниками к кровати в карантинном отделении и оставили его там без движения на несколько дней.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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