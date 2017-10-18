Вернувшийся на ринг Александр Поветкин оправдается за допинг-скандал на пресс-конференции в Екатеринбурге

Попавшийся на допинге известный российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин встретится с журналистами и фанатами накануне боя по защите пояса WBO International, который пройдет в Екатеринбурге. Большая пресс-конференция состоится в центральном универмаге «Пассаж» 5 ноября. «Русский витязь» расскажет о ходе разбирательств с допинговыми скандалами, возвращении лицензий ведущих боксерских организаций и предстоящем поединке. Напомним, последний бой Александра Поветкина в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы против Бермейна Стивенса не состоялся.

«Саша расскажет о своих планах на будущие бои, об итогах допинговых разбирательств. Сейчас он на сборах в Кисловодске, где активно набирает форму. Это не значит, что сейчас спортсмен находится в разобранном состоянии – нет. Он следит за собой, вовремя ложится, постоянно тренируется и употребляет только здоровую пищу. Он всегда в форме. Сейчас лишь делает упор на набор кондиций, которые ему потребуются в бою. Уже после пресс-конференции он отправится к себе в Чехов, где продолжит подготовку», – рассказал организатор предстоящего боя Алексей Титов.

Организаторы пресс-конференции уверены, что спортсмен сделает несколько громких заявлений в отношении допинговых разбирательств и своего будущего в профессиональном боксе. «Это особо интересное событие, которые мы очень хотели провести у себя. Именно в Екатеринбурге случилась вся эта неприятная история с Поветкиным и, видимо, сейчас ему есть, что ответить на все обвинения и поставить точку в этой истории там, где она и началась. Такое желание есть у самого спортсмена, собственно ради чего он и готов прилететь в Екатеринбург всего на один день. Будем ждать громких заявлений», – рассказали представители «Общества «Малышева, 73».

Имя соперника Александра Поветкина уже известно, но его назовут только в конце следующей недели. Предстоящая защита пояса WBO International пройдет 15 декабря в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. «Остались лишь небольшие условности, мелкие моменты, которые нужно уточнить в контракте. Ждем подписи и после этого озвучим имя», – добавил Алексей Титов.

Помимо Поветкина в большой пресс-конференции в «Пассаже» примет участие еще непобежденный уральский боец ММА Иван Штырков, который выйдет в октагон против 40-летнего конголезца и экс-чемпиона Bellator Кристиана М'Пумбу уже 11 ноября. Противостояние Штырков – М'Пумбу пройдет в рамках полутяжелого веса (до 93 кг) и станет первой схваткой для Ивана в этой весовой категории.

«Считаем, что Кристиан достаточно проходной соперник для Ивана. Мы хотим, чтоб наш боец попробовал свои силы в новом для себя весе, понял его особенности и то над чем надо еще работать. В этом году бой с М'Пумбу станет точно последним, а уже в будущем мы хотим подписать контракт с Bellator, чтоб Иван смог драться как в Америке, так и в Европе. Возможно, Штырков сможет еще сбросить вес, но подобные изменения мы будем согласовывать с медиками», – рассказал исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

Фото – «Мир бокса»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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