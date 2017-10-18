Уральского Раскольникова отдали под суд за жестокие убийства трех пенсионеров

В Свердловской области перед судом предстанет ранее судимый местный житель, обвиняемый в убийствах трех пенсионеров. 27-летнему молодому человеку вменяется совершение преступлений сразу по трем статьям УК РФ.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по версии следствия, с двумя стариками подсудимый расправился в мае 2016 года, еще одного пенсионера убил в марте 2017 года. Все жертвы оказались 1938 года рождения. «Злоумышленник жестоко избивал потерпевших, причиняя им смертельные ранения металлической монтировкой, ножом и руками. После расправы над беззащитными пожилыми людьми он похищал у них деньги. В одном из эпизодов молодой человек, чтобы скрыть следы преступления, поджог дом, в котором находились пенсионеры», – отмечают в ведомстве.

После задержания 27-летнего бывшего зэка отправили на судебную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Она показала, что молодой человек является вменяемым и способен нести ответственность за содеянное. Ему предъявили обвинение по трем статьям: п.п. «а, в, з» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство трех лиц, находящихся в беспомощном состоянии», п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением насилия» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

Дополнение к анонсам. / Комитет Городского пруда зовет екатеринбуржцев на «победные обнимашки». / Вернувшийся на ринг Александр Поветкин оправдается за допинг-скандал на пресс-конференции в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»