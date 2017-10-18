Суд взыскал с автосалона почти 2 миллиона рублей за неисправный кроссовер, купленный за 850 тысяч

Свердловский областной суд взыскал с екатеринбургского автосалона почти 2 миллиона рублей за неисправный кроссовер. Причем куплен он был за 850 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2013 года жительница уральской столицы приобрела в ООО «Римэкс Моторс» автомобиль SsangYong Actyon за 847 905 рублей, 719 905 рублей из которых были взяты в кредит. Не прошло и года, как в машине стал появляться посторонний металлический стук. Женщина обратилась в сервис, где специалисты выявили неисправность в работе цепи газораспределительного механизма. В автомобиле заменили цепь ГРМ и ее натяжитель. После недостаток повторялся еще пять раз. На устранение неисправностей владелица кроссовера потратила почти 70 тысяч рублей. В последний раз специалисты ремонтной мастерской и вовсе запретили эксплуатацию машины. Женщина предъявила продавцу претензию с требованием вернуть деньги, но руководство автосалона оставило ее без удовлетворения.

Поэтому, как сообщают сегодня в пресс-службе облсуда, она обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к ООО «Римэкс Моторс» с иском об отказе от исполнения договора купли-продажи автомобиля и о возврате уплаченной за товар суммы. Суд удовлетворил требования истца частично, расторг договор купли-продажи и взыскал с ответчика 1 805 787 рублей. В эту сумму вошла уплаченная по договору сумма, убытки в виде внесенных платежей по обслуживанию кредитных обязательств и приобретению дополнительного оборудования. 250 тысяч рублей сочли неустойкой, еще 250 тысяч рублей – штраф, 50 тысяч женщине присудили в качестве компенсации морального вреда.

Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, имеющийся в автомобиле недостаток не является существенным и возник по вине истца, нарушившего правила эксплуатации товара. Кроме того, считал присужденный размер компенсации морального вреда необоснованно завышенным.

Проверив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что доводы представителя ответчика об отсутствии в машине существенного недостатка противоречат имеющимся в деле доказательствам и требованиям закона. Согласно закону о защите прав потребителей покупатель может отказаться от исполнения договора купли-продажи уже после повторного проявления недостатка, который устранялся ранее. Факт пятикратного ремонта одного и того же узла автомобиля (цепи ГРМ) ответчик не отрицал.

«Вместе с тем довод о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей суд нашел обоснованным. Истцом не было представлено суду доказательств о тяжких последствиях допущенного ООО «Римэкс Моторс» нарушения права потребителя на приобретение качественного товара. Кроме того, судом было допущено следующее противоречие. Установив основания для снижения размера неустойки и штрафа, суд в не уменьшил размер компенсации морального вреда. В итоге Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменения, уменьшив размер компенсации морального вреда до 10 тысяч рублей», – говорят в инстанции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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