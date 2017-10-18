Свердловская область попала в число регионов-лидеров по потенциальным банкротам

В России насчитывается почти 800 тысяч человек, формально попадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, на 16,1 % больше, чем полгода назад. Свердловская область попала в число регионов с самым большим количеством потенциальных банкротов.

В Национальном бюро кредитных историй обнародовали статистику о потенциальных банкротах в России – то есть тех, кто имеет просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Основная часть потенциальных банкротов – те, кто берет необеспеченные потребительские кредиты (66,9 %) и любители кредитных карт (8,1%). Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых институтов (МФИ – МФО, КПК и т.п.) насчитывает 3,2% от общего числа граждан, подпадающих под условия закона о банкротстве. Проблемы с расчетами по ипотеке и автокредитам есть у 2,3 % и 8,1 % в этой статистике. Еще 11,5 % потенциальных банкротов брали разные кредиты.

Как указывает НБКИ, наибольшая динамика роста потенциальных банкротов с февраля по сентябрь этого года пришлась на Забайкальский край (+36,8%), Амурскую область (+32,2%), Республику Хакасия (+31,1%) и Еврейский АО (+29,9%). Меньше всего прирост показали Чеченская Республика (+4,7%), Республика Калмыкия (+9,0%), Ивановская и Орловская области (+10,2%). Свердловская область по показателю роста динамики оказалась ближе к концу списка, потенциальных банкротов стало на 11 % больше. Но регион по-прежнему держится в десятке лидеров по абсолютному показателю. Попадают под действие закона о банкротстве физлиц в регионе, по данным НБКИ, более 28 тысяч человек. В феврале этого года потенциальных банкротов было 25,3 тысячи. Почти на тысячу больше их в Башкирии. Антирейтинг возглавили Москва и Московская область, где банкротами могут признать по 50 и 48 тысяч человек, Санкт-Петербург и Краснодарский край, там почти по 30 тысяч рискующих получить неприятный статус.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

Суд взыскал с автосалона почти 2 миллиона рублей за неисправный кроссовер, купленный за 850 тысяч. / Уральского Раскольникова отдали под суд за жестокие убийства трех пенсионеров. / Дополнение к анонсам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»