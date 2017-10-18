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Среда, 18 октября 2017, 16:12 мск

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Уральские зэки будут производить заготовки китайских палочек для еды на экспорт

Уральские зэки будут производить заготовки китайских палочек для еды на экспорт

В ИК-54 Новой Ляли будет организовано крупное производство заготовок деревянных китайских палочек для еды. Решение об этом приняло руководство свердловского ГУФСИН, которое уже заключило соглашение для реализации идеи с Североуральским деревообрабатывающим комбинатом в рамках отдельной специализированной выставки «Возможности промышленного сектора УИС» «Interpolitex-2017».

Новый День: Уральские зэки будут производить заготовки китайских палочек для еды на экспорт

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области, на производственных площадях ИК-54 уже идет установка и наладка оборудования, которое позволит выпускать до 120 кубометров продукта в сутки.

Новый День: Уральские зэки будут производить заготовки китайских палочек для еды на экспорт

«Сырье заказчик будет поставлять сам. Запуск нового производства планируется на конец осени. Палочки в основном пойдут на экспорт», – говорят в ведомстве.

Новый День: Уральские зэки будут производить заготовки китайских палочек для еды на экспорт

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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