Уральцу, швырявшему 4-летнего сына головой об асфальт, ужесточили наказание

Свердловский областной суд ужесточил наказание 39-летнему Александру Мошкину, осужденному за попытку убийства сына, которого он на глазах прохожих швырял головой об асфальт. С соответствующим требованием в своем апелляционном представлении настаивала прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле этого года Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес мужчине приговор. Александра Мошкина признали виновным в покушении на жизнь ребенка по п.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

«Прокурор Орджоникидзевского района Кирилл Тетерин, соглашаясь с определенным мужчине видом и размером наказания в виде лишения свободы, внес апелляцию с указанием на то, что санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила, приговор изменила. Подсудимому, наряду с основным наказанием в виде 9 лет лишения свободы, назначено дополнительное наказание в виде последующего ограничения свободы на срок 1 год», – уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел 18 апреля 2017 года на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров. Прохожие увидели, как пьяный мужчина избивает маленького мальчика. Житель Екатеринбурга несколько раз с силой ударил 4-летнего ребенка об асфальт, затем, когда тот лежал на тротуаре, стал бить его головой о покрытие. На помощь мальчику пришли очевидцы, которые остановили неадекватного мужчину. Малыша, чудом оставшегося в живых, отправили в больницу, его отца арестовали. Расследование дела брал на личный контроль руководитель СКР Александр Бастрыкин. Оказалось, что Мошкин ранее уже был судим за преступления против здоровья человека и грабеж.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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