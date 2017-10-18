Свердловский облсуд отправил за решетку адвоката, давшего взятку начальнику колонии

Судебная коллегия Свердловского областного суда ужесточила приговор в отношении бывшего адвоката Владимира Добрияна, который был пойман с поличным при передаче денежной взятки начальнику колонии в Ивделе. Изначально юрист получил за преступление условный срок и штраф, но после пересмотра дела наказание было заменено на реальное лишение свободы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2016 года адвокат Добриян оказывал юридические услуги осужденному ИК-63 на основании соглашения о защите. В это время у него возник преступный умысел. 30 января 2017 года Добриян передал и.о. начальника колонии 100 тысяч рублей за незаконный пронос мобильного телефона и разрешение осужденному пользоваться им в нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Передача денег проходила в служебном кабинете руководителя колонии под контролем оперативников ФСБ, так как сотрудник ФСИН заранее предупредил спецслужбы. Адвокат был задержан на месте.

По приговору Ивдельского городского суда Владимир Добриян был осужден по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий» к 3 годам лишения свободы условно со штрафом, равным двукратной сумме взятки – то есть 200 тысяч рублей. Городская прокуратура подала апелляцию, указав на необоснованно мягкое наказание за тяжкое преступление, назначенное без учета характера действий подсудимого. Свердловский облсуд согласился с доводами прокуратуры и отменил условное осуждение. Добриян приговорен к 3 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

Уральцу, швырявшему 4-летнего сына головой об асфальт, ужесточили наказание. / Уволить директора, пристыдить горожан или собрать денег – палитра экспертных мнений о «кладбище» в ЦПКиО (ВИДЕО). / Уральские зэки будут производить заготовки китайских палочек для еды на экспорт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»