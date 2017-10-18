На заводе «Русала» в Краснотурьинске погиб рабочий

ЧП на производственной площадке Богословского алюминиевого завода – погиб рабочий, сорвавшийся с высоты.

Трагедия произошла сегодня утром на ОАО «СУАЛ» – Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск). По предварительной информации, слесарь завода проводил работы по подготовке к ремонту шаровой мельницы (цилиндр, где перемалывается боксит). Рабочий был в страховочном поясе, прикрепленном к страховочному тросу. После того, как мужчина закончил работы, он отстегнул пояс и упал с высоты в 6 метров. От полученных травм он скончался.

По данному факту началась проверка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, запрошены должностные инструкции на сотрудников предприятия с целью выяснения ответственных лиц за соблюдение техники безопасности при выполнении опасных работ. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 18.10.17

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