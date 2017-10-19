В Росгвардии опровергли сведения о массовом отравлении солдат в Екатеринбурге

Информация о массовом отравлении военнослужащих на территории расформированной части Росгвардии № 5425 в Ленинском районе Екатеринбурга является недостоверной. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Уральского округа войск Национальной гвардии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером ряд СМИ сообщили о том, что с начала текущей недели почти у 40 солдат начали проявляться симптомы отравления – рвота и высокая температура. Несколько человек были доставлены в 5-й военный клинический госпиталь войск Нацгвардии. Остальным начали давать абсорбенты.

В Уральском округе войск Национальной гвардии говорят, что поданная прессой информация преувеличена. Всего, по данным Нацгвардии, в медицинский пункт воинской части с жалобами на недомогание обратились четверо солдат-срочников. Им была оказана необходимая помощь. В настоящее время состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, диагноз «отравление» не подтвердился.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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