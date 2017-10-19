Прокуратура потребовала отремонтировать жуткий мост через Бисерть (ФОТО)

ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» обязали отремонтировать мост в Ачитском районе, передвижение по которому смертельно опасно. У моста местами отсутствует ограждение, в том числе на пешеходной части, конструкции просели.

Жуткий мост через реку Бисерть находится на подъезде д. Катырева с трассы Пермь – Екатеринбург. Прокуроры, проводившие проверку моста, остались недовольны его состоянием: отсутствует барьерное ограждение на проезжей части моста, повреждено перильное (пешеходное) ограждение на мосту, ограждение не соответствует нормативным требованиям, тротуарные блоки мостового сооружения с правой стороны и настил тротуара подверглись разрушению, на проезжей части мостового сооружения выбоины и просадки.

«В соответствии с действующим законодательством обязанность по проведению работ по поддержанию надлежащего технического состояния мостового сооружения через реку Бисерть лежит на государственном казенном учреждении Свердловской области «Управление автомобильных дорог». В связи с тем, что мост является важным социальным объектом, прокуратура района в интересах неопределенного круга лиц направила в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга исковое заявление с требованием обязать ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» произвести ремонт моста через реку Бисерть», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. За результатами рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическим устранением нарушений установлен контроль.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

В Росгвардии опровергли сведения о массовом отравлении солдат в Екатеринбурге. / 19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / На заводе «Русала» в Краснотурьинске погиб рабочий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»