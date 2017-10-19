С вечера среды на дорогах Среднего Урала погибли четыре пешехода

Сотрудники свердловской полиции устанавливают обстоятельства гибели четырех пешеходов в трех авариях, произошедших с вечера 18 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое ДТП случилось около 19 часов в Серове. На пешеходном переходе у дома № 5 по улице Октябрьской Революции водитель МАЗа сбил двух женщин 45 и 24 лет. Обе пострадавшие скончались. По предварительным данным, 54-летний водитель фуры с тюменскими госномерами ехал из Ишима. Он пояснил, что не заметил пешеходов.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Примерно через час на 184 километре трассы Екатеринбург – Челябинск водитель «Тойоты» наехал на идущего в попутном направлении человека. От полученных травм он скончался. «Автомобиль двигался со стороны Челябинска. По предварительным данным, скорость иномарки в момент ДТП превышала 100 км/час», – говорят в областном управлении ГИБДД.

Еще одно ДТП, в результате которого погиб пешеход, случилось на 34 километре трассы Екатеринбург – Тюмень в 20:40. Водитель грузовика МАН сбил пешехода – мужчину. В обоих последних случаях личности погибших устанавливаются.

«Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям транспортных средств, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и останавливаться, чтобы уступить дорогу пешеходам. Снижать скорость нужно и при движении в вечернее и ночное время суток. Во избежание подобных трагедий пешеходам настоятельно рекомендуется сначала убедиться в безопасности перехода и только после этого переходить проезжую часть», – обратились сотрудники ведомства к участникам дорожного движения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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