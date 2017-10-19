В Серове убиты две женщины из-за десяти тысяч рублей

В Серове в поселке СУГРЭС накануне вечером были зарезаны две продавщицы продуктового магазина.

Как сообщил источник РИА «Новый День», убийца похитил выручку – 10 тысяч рублей. Тела спрятал на складе и скрылся с места преступления. Задержан ли он – пока не известно. В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать убийство в ближайшее время.

Серов, Максим Бородин

Серов. Другие новости 19.10.17

ГИБДД опубликовала новые фото велосипедиста, сбившего ребенка у гимназии: идет розыск очевидцев (ФОТО). / С вечера среды на дорогах Среднего Урала погибли четыре пешехода. / Прокуратура потребовала отремонтировать жуткий мост через Бисерть (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»