В Серове убиты две женщины из-за десяти тысяч рублей

В Серове в поселке СУГРЭС накануне вечером были зарезаны две продавщицы продуктового магазина.
Как сообщил источник РИА «Новый День», убийца похитил выручку – 10 тысяч рублей. Тела спрятал на складе и скрылся с места преступления. Задержан ли он – пока не известно. В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать убийство в ближайшее время.
Серов, Максим Бородин
Серов. Другие новости 19.10.17
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