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Четверг, 19 октября 2017, 10:57 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Серове убиты две женщины из-за десяти тысяч рублей

В Серове убиты две женщины из-за десяти тысяч рублей

В Серове в поселке СУГРЭС накануне вечером были зарезаны две продавщицы продуктового магазина.

Как сообщил источник РИА «Новый День», убийца похитил выручку – 10 тысяч рублей. Тела спрятал на складе и скрылся с места преступления. Задержан ли он – пока не известно. В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать убийство в ближайшее время.

Серов, Максим Бородин

Серов. Другие новости 19.10.17

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