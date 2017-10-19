С гендиректора «Уником Партнер» требуют 65 миллионов за любовь к премиям и риску

Конкурсный управляющий лопнувшей инвестиционной компании «Уником Парнер» подал заявление о взыскании 65 миллионов рублей с гендиректора Игоря Кузьмина. Экс-руководитель регионального брокера несколько месяцев назад был признан банкротом, у которого ни существенных денег, ни имущества нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсный управляющий «Уником Партнер» Евгений Русалин опубликовал сообщение о подаче заявления на взыскание средств с экс-гендиректора компании Игоря Кузьмина. Общая сумма – 65 миллионов 45 тысяч рублей. Большая часть убытков сформировалась из-за предоставления займов по нерыночным ставкам (24 млн) и займа ООО «Эльза» (24,4 млн рублей). Восемь миллионов из общей суммы – необоснованная и излишняя сумма по оплате труда и премированию, еще чуть более 8,6 млн рублей – убытки вследствие прочих сделок.

Напомним, Игорь Кузьмин был признан банкротом в июле этого года. Сам он в ходе судебных заседаний заявлял, что у него нет денег и имущества, в арбитраже с этим согласились и не стали вводить процедуру реструктуризации долга. В инвентаризационной описи его имущества кое-что все-таки нашлось: два автомобиля, мотоцикл и два ружья – общей стоимостью 2,5 млн рублей. Заявление о банкротстве подавала компания, которой он руководил до момента краха.

В 2014 году ЦБ приостановил действие лицензии «Уником Партнера», позже она была аннулирована. После краха старейшей уральской брокерской компании было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Инвесткомпания не смогла вернуть средства более тысячи заемщикам – как физлицам, так и коммерческим компаниям, в том числе банкам.

«Уником Партнер» признали банкротом в апреле 2016 года, общая сумма требований кредиторов составила около полумиллиарда рублей. Продажа имущества компании в рамках банкротства продолжается.

Екатеринбург, служба информации

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