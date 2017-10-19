В Кушве энергетики подключили электричество к Таркинскому гранитному карьеру

В Кушве вновь заработал Таркинский гранитный карьер, где уже весной начнется добыча минерала сиенит – он используется для облицовки зданий. Предприятие уже подключено к электроснабжению. Для этого к горе Тарховой под Кушвой энергетики протянули воздушную линию электропередачи и установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 250 кВА, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

«Протяженность воздушной линии 6 киловольт составила в общей сложности 800 метров. Это не так много, но работу по прокладке линии осложнял непростой рельеф местности. К тому же просто так крепкая горная порода не поддавалась – для установки опор пришлось «помогать» ямобуру трактором. Электричество уже подключили, карьер начал работу. Даже издалека видно – окна в вагончиках светятся, экскаваторы двигаются, гидромолоты работают», – рассказал главный инженер Кушвинского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Алпамыс Камаубаев.

Здесь установлены бетонные опоры, проложен самонесущий изолированный провод, грозозащита и все необходимое для надежной работы оборудование. По словам промышленников, они не ожидали, что подключение будет выполнено так быстро.

«Энергетики сделали все в кратчайшие сроки, несмотря на объективные трудности. Сейчас на карьере уже идут вскрышные работы. С весны планируем начать добычу камня», – сообщил главный энергетик ООО «Таркинский гранитный карьер» Александр Иванов.

Энергетики отметили, что если добывающему предприятию понадобится увеличить нагрузку, заявка будет быстро выполнена. Для этого установленную КТП заменят подстанцией повышенной мощности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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