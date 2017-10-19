Полицейские сообщили о задержании убийц двух продавщиц в Серове (ФОТО)

Полицейские по горячим следам задержали молодых людей по подозрению в совершении жуткого двойного убийства в Серове.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился с РИА «Новый День» подробностями: «На причастность к нападениям были проверены лица, состоящие по различным основаниям на учетах в ОВД, в том числе ранее судимые и недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Параллельно с этой работой участковые уполномоченные опрашивали людей на предмет установления возможных очевидцев и свидетелей. В общей сложности на раскрытие преступлений сыщикам понадобилось пять часов. К утру подозреваемые 1989 года рождения уже находились под стражей. Взяли их в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени уже пировали, тратя наворованные средства. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии № 62 Ивделя – один полгода назад, второй на свободе всего месяц. Первый судим за причастность к разбою, грабежу, кражам, уничтожению чужого имущества и изнасилованию, а второй – за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж. Часть похищенного изъята».

Кроме того выяснилось, что незадолго до убийства пара ограбила пенсионерку, тоже нанеся ей несколько ударов ножами.

Сейчас оба задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям подобного рода.

Серов, Максим Бородин

Серов. Другие новости 19.10.17

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