Чаще смотрите в небо. День астронома-любителя за 50 секунд (ВИДЕО)

В последние дни солнечной погоды РИА «Новый День» выпускает небольшой спецпроект – короткий ролик с участием астронома-любителя Кирилла Вилесова.

Осеннее небо за 50 секунд

Осенние ночи – лучшее время для любителей наблюдать за небом, утверждает Кирилл. Четыре года назад он переехал из городской квартиры в коттеджный поселок в Белоярском районе, во многом из-за своего хобби. «В городе наблюдать невозможно – зарево. А у нас здесь, когда выключают уличное освещение, небо просто невероятное», – говорит энтузиаст.

Съемочная группа РИА «Новый День» прониклась рассказами Кирилла и попыталась в режиме timelapse показать читателям агентства один день осеннего бабьего лета в загородном поселке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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