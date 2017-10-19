Особо почетным гостям ЧМ-2018 подарят мультимедиагиды по Екатеринбургу

К Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге закупают мультимедиагиды – планшеты с виртуальной экскурсией по городу. Устройства будут работать на восьми языках, сувенирная продукция достанется пятистам гостям.

МКУ «Столица Урала» опубликовала заявку на закупку мультимедиагидов по городу Екатеринбургу на 8 языках, устройства закупаются как сувенирная продукция. Из бюджета Екатеринбурга на это выделяют 3 млн 200 тысяч рублей, всего требуется 500 устройств.

Как следует из документации, сувениры будут представлять собой 10-дюймовые планшеты с логотипом города, в комплект входят наушники, зарядное устройство. Презентация будет проходить на восьми языках: русском, английском, немецком, китайском, французском, итальянском, португальском, испанском. Предполагается, что можно будет выбрать несколько вариантов виртуальных экскурсий, заказчик приводит примеры наименований разделов: «зарождение города: градостроительный план; усадьбы, дворцы, дома промышленников и купцов; уральская Голгофа: дороги памяти царской семьи; конструктивизм и модерн».

После выбора раздела экран презентации будет делиться на две части: интерактивная карта-схема Екатеринбурга, на которой обозначены связанные с разделом объекты/маршруты и мультимедийные данные об объектах/маршрутах. Данные будут представлены во всех возможных форматах: аудио, фото, видео, 3D-панорамы. Объекты должны быть подвижными: «Например, «Мытный двор», возле которого анимированно изображена городская торговля или площадь Труда с анимированными персонажами жителей города».

Анимированные элементы карты-схемы должны обладать интерактивностью, которая прописывается в контент-плане, в разделе «Сценарии интерактивного взаимодействия с анимированными картографическими объектами». Анимированный объект при взаимодействии с пользователем должен однозначно характеризовать сущность данного объекта и продемонстрировать особенности средового контекста (например, при нажатии на изображение едущего трамвая воспроизводится «характерный звонок», при нажатии на изображение Храма-на-Крови или Большого Златоуста – звон колоколов, при нажатии на изображение Плотинки включаются фонтаны и т.д.)", – описывают заказчики.

Добавим, четыре года назад в администрации Екатеринбурга уже презентовали мультимедийный гид на восьми языках. В прошлый раз он представлял собой книгу с фотографиями объектов и картой туристического маршрута, на книгу были нанесены пиктограммы, которые считывались специальным устройством, после чего начиналось воспроизведение аудио. Тогда в мэрии говорили, что продукт «предназначен для высоких гостей, посещающих столицу Урала», однако купить гид может любой желающий. Кстати, на сайте информационно-туристической службы города существует возможность скачать аудиоогид и даже мультимедиагид – но возможность исключительно теоретическая, так как ссылки на скачивание не кликабельные. Учитывая, что на этот раз мэрия закупает всего 500 планшетов и те под видом сувенира, можно предположить, что «рядовые» гости ЧМ, и уже тем более жители города, воспользоваться ими не смогут.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

Дело Алексея Беззуба передано в суд – ему на руки выдали обвинительное заключение. / Чаще смотрите в небо. День астронома-любителя за 50 секунд (ВИДЕО). / Житель Ирбита пикетирует свердловский минздрав, пытаясь отстоять городскую поликлинику (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»