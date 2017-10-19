В Ревде девочку по дороге в школу искусала собака

В Ревде следователи начали проверку по факту инцидента с учащейся школы №28, которую сегодня утром покусала собака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, жертвой пса стал ребенок 2006 года рождения. «Предварительно установлено, что происшествие случилось около 07:40 утра, когда она шла в школу. По имеющимся сведениям, девочка решила погладить собаку на улице. Животное укусило ее за плечо. Для оказания медпомощи ребенок доставлялся в больницу», – говорят в ведомстве.

В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается, имеется ли у собаки хозяин или это бродячее животное. Опрашиваются очевидцы. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится необходимое исследование. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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