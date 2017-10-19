Екатеринбуржцев призвали менять заставки на телефонах ради «Экспо-2025» и показывать друзьям (СКРИН)

Оригинальный метод продвижения Екатеринбурга как претендента на проведение «Экспо-2025» предложил начальник отдела по работе с органами государственной власти и органами МСУ администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в соцсети чиновник предложил всем, кто поддерживает проведение «Экспо» в Екатеринбурге, установить на своих мобильных телефонах заставку с определенным тематическим изображением. Идею Сухорукова горожане восприняли с недоумением. В комментариях к посту они пишут: «И потом ходить и демонстрировать эту заставку прохожим на улице? Странная затея». Другие пользователи безапелляционно констатируют: «Логотип страшненький и уже не модный». На вопрос, многие ли горожане последовали этому призыву, Денис Сухоруков обещал дать ответ чуть позже.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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