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Четверг, 19 октября 2017, 11:48 мск

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Екатеринбург

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Екатеринбуржцев призвали менять заставки на телефонах ради «Экспо-2025» и показывать друзьям (СКРИН)

Екатеринбуржцев призвали менять заставки на телефонах ради «Экспо-2025» и показывать друзьям (СКРИН)

Оригинальный метод продвижения Екатеринбурга как претендента на проведение «Экспо-2025» предложил начальник отдела по работе с органами государственной власти и органами МСУ администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в соцсети чиновник предложил всем, кто поддерживает проведение «Экспо» в Екатеринбурге, установить на своих мобильных телефонах заставку с определенным тематическим изображением. Идею Сухорукова горожане восприняли с недоумением. В комментариях к посту они пишут: «И потом ходить и демонстрировать эту заставку прохожим на улице? Странная затея». Другие пользователи безапелляционно констатируют: «Логотип страшненький и уже не модный». На вопрос, многие ли горожане последовали этому призыву, Денис Сухоруков обещал дать ответ чуть позже.

Новый День: Екатеринбуржцев призвали менять заставки на телефонах ради ''Экспо-2025'' и показывать друзьям  (СКРИН)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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