На латание дыр в асфальте Екатеринбург гарантированно получит 800 млн

На ремонт дорог в 2018 году Екатеринбург гарантированно получит 800 млн рублей из федерального бюджета. Еще 700 млн рублей под вопросом – эту сумму будут требовать с области.

Такие данные сегодня на заседании комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры привела председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова. По ее словам, уже известно, что Екатеринбург получит 800 млн из бюджета Федерации на ремонт улично-дорожной сети в рамках программы «Безопасные дороги».

Еще 700 млн город просит у области – Благодаткова сказала, что губернатор устно пообещал найти эти деньги. Она особо отметила, что это финансирование направлено только на ремонты, капстроительство не подразумевается.

Согласно официальной информации, в этом году на екатеринбургские дороги было выделено 1 млрд 568 млн рублей из бюджетов трех уровней, годом ранее – 1 млрд 282 млн. В 2017 году удалось отремонтировать 6,7% дорог от всей их протяженности, в 2016-м – 6%. И это неплохо – в предыдущие годы показатель не дотягивал и до 3%. Впрочем, от нормативно установленного параметра город сильно отстает: в Екатеринбурге ежегодно должны ремонтировать 16,7% дорог.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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