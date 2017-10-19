Жителей многоэтажки на Уралмаше сегодня разбудил боевой клич человека с топором (ВИДЕО)

Жителей дома на улице 40-летия Октября сегодня разбудил громкий воинственный крик не вполне адекватного гражданина, решившего пробежаться по осеннему двору в шортах, вооружившись топором.

Человек с топором

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве места для поля боя с неизвестным противником он выбрал парковку, где оставляют машины местные жители. Громко улюлюкая, он пытался вызвать на бой владельца одной из иномарок, подтверждая серьезность своих намерений регулярными взмахами топора.

Однако противник предпочел снимать его на сотовый телефон, а позже приехала полиция, которая задержала воина каменных джунглей.

Происходящее вы можете увидеть на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин

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