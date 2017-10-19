Мисс ГУФСИН снимает клип для участия в российском конкурсе (ВИДЕО)

Пресс-служба ведомства опубликовала запись бэкстейджа клипа сотрудницы тагильской ИК-6 Ольги Финодеевой, победительницы конкурса «Мисс ГУФСИН Уральского округа». Старший лейтенант внутренней службы прошла в финал конкурса «Мисс ФСИН России», который состоится в ноябре в Москве.

Уральская мисс ГУФСИН снимает клип

Как сообщается в релизе, сейчас девушка «активно готовится к финалу конкурса: берет уроки танца, стреляет в тире, занимается спортом, шьет вечернее платье, повторяет наизусть положения и приказы, учит номенклатурные документы».

В сообщении отмечается, что в этом году организаторы ведомственного конкурса красоты сделали акцент на творческом задании. Оно включает в себя танец, песню и клип.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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