В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО)

В Первоуральске пожарная машина протаранила входную группу салона красоты. Об этом сообщает паблик «Инцидент.Первоуральск».

Автомобиль повредил скульптурные группы – льва и крылья – у входа в салон красоты и пока его не эвакуировали. Именно напротив салона в Первоуральске находится отряд противопожарной службы города.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 19.10.17

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