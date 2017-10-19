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Четверг, 19 октября 2017, 16:00 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО)

В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО)
Фото из группы «Инцидент.Первоуральск»

В Первоуральске пожарная машина протаранила входную группу салона красоты. Об этом сообщает паблик «Инцидент.Первоуральск».

Новый День: В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО)

Автомобиль повредил скульптурные группы – льва и крылья – у входа в салон красоты и пока его не эвакуировали. Именно напротив салона в Первоуральске находится отряд противопожарной службы города.

Новый День: В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО)

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 19.10.17

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