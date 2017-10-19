В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО)

В Первоуральске пожарная машина протаранила входную группу салона красоты. Об этом сообщает паблик «Инцидент.Первоуральск».
Автомобиль повредил скульптурные группы – льва и крылья – у входа в салон красоты и пока его не эвакуировали. Именно напротив салона в Первоуральске находится отряд противопожарной службы города.
Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»
Первоуральск. Другие новости 19.10.17
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