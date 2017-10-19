В уральском городе улицу Народной Мести переименовали в честь бывшего спикера Госдумы

На Среднем Урале в городе Серове улицу Народной Мести переименовали в честь бывшего спикера Государственной думы РФ Геннадия Селезнева. Соответствующее постановление за подписью и.о. главы администрации муниципалитета Вячеслава Семакова опубликовано на сайте мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переименование приурочили к 70-летию со дня рождения политика. Геннадий Селезнев родился 6 ноября 1947 года в Серове. В 90-е и «нулевые» являлся спикером Государственной думы России. Умер политик в 2015 году.

Сотрудники местных СМИ нашему агентству сегодня уточнили, что теперь уже бывшая улица Народной Мести находится в частном секторе и ничем не примечательна. Более того, в данной части города вообще нет жилых домов или они приписаны к другим улицам.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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