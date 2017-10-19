В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 и сильный ветер

Свердловское управление МЧС выпустило предупреждение о резком ухудшении погоды в ближайшие дни. По прогнозу метеорологов, на Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дождь, мокрый снег, понижение температуры воздуха до -5 градусов.

«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможен гололёд, налипание мокрого снега на провода, которые могут привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства. Прогноз о непогоде разослан в органы власти, муниципалитеты, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

На время неблагоприятной погоды спасатели рекомендуют жителям области соблюдать правила безопасности. При порывах ветра на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Нельзя стоять под балконами. Автомобили следует парковать в закрытых местах, вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Автомобилистам и пешеходам стоит быть особо осторожными во время гололеда. Также МЧС напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного отопления и электронагревательных приборов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

Режиссер Алексей Учитель лично представит фильм «Матильда» в Екатеринбурге. / «Мы закончили ремонты», – отчитались в мэрии. И дорожники раскопали центральную улицу (ФОТО). / «Денег больше нет»: автосалоны в Екатеринбурге внезапно свернули программы господдержки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»