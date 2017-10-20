Ночью на Сортировке вспыхнул пожар на складе площадью две тысячи квадратных метров

Вчера около 22 часов в микрорайоне Сортировка загорелся склад на улице Минометчиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в тушении пожара площадью 2000 кв. м были задействованы 40 человек, 11 единиц пожарно-спасательной техники. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, деревянные конструкции склада вспыхнули мгновенно.

Около 00:30 огонь был потушен. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные складские помещения. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

В 04:13 пожарно-спасательные подразделения завершили разборку и проливку конструкций.

Фото – «Интересный Екатеринбург»

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.10.17

20 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Отсутствие денег спасет от дорожного бреда. Обсуждение ремонтных работ-2017 превратилось в перепалку в мэрии (ФОТО). / В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 и сильный ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»