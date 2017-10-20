Березовские врачи забыли в животе пациента резиновую трубку. Прокуратура начала проверку

В Березовском прокуратура проводит проверку по факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи. По предварительным данным, врачи оставили в животе пациента после операции перчаточный дренаж – трубку для выведения жидкости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Березовской центральной городской больнице. В июне этого года местной жительнице потребовалась операция. После нее пациентке поставили так называемый перчаточный дренаж для оттока жидкости, которая выходила через отверстие в брюшной полости. «По словам пациентки, после проведенной операции хирургический шов длительное время не заживал, гноился, женщина чувствовала недомогание. В конце июня перчаточный дренаж извлекли. Однако в сентябре, после того, как хирургический шов на животе разошелся, она обнаружила, что из него торчит кусок не извлеченного после хирургического вмешательства дренажа», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Тогда женщина пошла в больницу, где ей достали трубку. Сейчас прокуратура выясняет, как же это произошло. «В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники бригады больницы, которые участвовали в проведении операции данной пациентке. При подтверждении ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны медицинского персонала сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку правомерности их действий, в том числе уголовно-правовую», – добавили в ведомстве.

Березовский, служба новостей РИА «Новый День»

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