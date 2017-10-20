На крупном рынке Екатеринбурга нашли три центнера подозрительного мяса

Инспекторы Россельхознадзора совместно с полицией и ФСБ провели рейд на одном из крупных городских рынков Екатеринбурга. При проверке было обнаружено 307 килограммов мясной продукции неустановленного происхождения.

Мясо оказалось без ветеринарных сопроводительных документов и клейма. Кроме того, были нарушены условия хранения продукции. В результате рейда составлено три протокола о нарушении ветеринарного законодательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Поскольку установить территориальное и видовое происхождение мяса не удалось, специалисты приняли решению изъять подозрительный товар и уничтожить его. Мясо сожжено на специальном предприятии по утилизации отходов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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