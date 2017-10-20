Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2017, 11:26 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Почти 2 тысячи свердловских водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду

Почти 2 тысячи свердловских водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду

В Свердловской области впервые начали отмечать тенденцию по снижению числа «пьяных» ДТП. Тем не менее, количество граждан, которые садятся в нетрезвом виде за руль, остается высоким. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник областного управления ГИБДД Юрий Демин.

«В этом году мы фиксируем снижение на 35% числа ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По погибшим и раненым в таких авариях – тоже снижение. Но есть территории, которые остаются проблемными в этом плане, в частности, это Арти, Полевской, Невьянск, Пышма. Там рост числа аварий», – отметил главный гаишник региона.

Общее количество автомобилистов, кто был остановлен подшофе, в этом году составило 14 266. Почти 10 тысяч были лишены водительских прав, свыше 5 тысяч жителей региона арестованы. Кроме того, было возбуждено 1792 уголовных дела за повторное управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 20.10.17

С понедельника по Макаровскому мосту начнут ходить только два трамвая. / В Екатеринбурге закрыли школу из-за туберкулеза. / Свердловские власти запретили строить на шести миллионах «квадратов», зарезервированных под «Экспо-2025» (СХЕМА).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

«Это пиар». Свердловская ГИБДД категорически против введения платного въезда в центр Екатеринбурга

В Екатеринбурге задумались о выходных днях во время ЧМ-2018

«Я в шоке. Вы что, издеваетесь?»: Юрий Демин разнес в пух и прах власти Екатеринбурга и энергетиков за дорожный ад

В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков, специализировавшихся на Hyundai Solaris
Все новости