Почти 2 тысячи свердловских водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду

В Свердловской области впервые начали отмечать тенденцию по снижению числа «пьяных» ДТП. Тем не менее, количество граждан, которые садятся в нетрезвом виде за руль, остается высоким. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник областного управления ГИБДД Юрий Демин.

«В этом году мы фиксируем снижение на 35% числа ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По погибшим и раненым в таких авариях – тоже снижение. Но есть территории, которые остаются проблемными в этом плане, в частности, это Арти, Полевской, Невьянск, Пышма. Там рост числа аварий», – отметил главный гаишник региона.

Общее количество автомобилистов, кто был остановлен подшофе, в этом году составило 14 266. Почти 10 тысяч были лишены водительских прав, свыше 5 тысяч жителей региона арестованы. Кроме того, было возбуждено 1792 уголовных дела за повторное управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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